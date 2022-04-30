У Росії зріє конфлікт еліт проти Путіна – The Washington Post

В росії назріває конфлікт еліт проти Путіна. Про це пише американське видання The Washington Post, передає NNS (переклад з англійської – УНІАН).

Через два місяці, що минули з моменту вторгнення росії в Україну, мовчання — і навіть мовчазна згода — російської еліти почала руйнуватися.

Лінії вододілу між фракціями російської економічної еліти стають все більш помітними, і деякі з магнатів — особливо ті, хто заробив свої статки до приходу до влади президента Володимира Путіна — почали говорити.

Для багатьох ключовим фактором стали їх власні проблеми. Радикальні санкції, введені Заходом, опустили на російську економіку нову залізну завісу, попутно заморозивши десятки мільярдів доларів багатьох бізнесменів.

Як сказав один бізнесмен, якого разом з багатьма іншими найбагатшими людьми країни викликали на зустріч з Путіним в день вторгнення: “За один день вони зруйнували те, що будувалося роками. Це катастрофа”.

Як мінімум чотири олігарха, що домоглися успіху в більш ліберальну епоху правління Єльцина, залишили росію. Як мінімум чотири високопосадовців подали у відставку зі своїх постів і залишили країну, найбільш високопоставленим серед яких є Анатолій Чубайс, спецпредставник Кремля щодо сталого розвитку і цар приватизації єльцинської епохи.

В інтерв’ю кілька російських мільярдерів, високопоставлених банкірів, високопоставлених чиновників – діючих і колишніх – на умовах анонімності через страх розплати розповіли, як всі вони були шоковані все більшою ізоляцією Путіна і відчували себе безсилими вплинути на нього, тому що в його внутрішньому колі домінує жменька безкомпромісних співробітників служби безпеки.

Скарги, що висловлюються публічно, здебільшого зосереджені на економічній відповіді уряду на санкції Заходу. Прямо Путіна ніхто не критикував.

Володимир Лісін, сталеливарний магнат, який заробив статки в роки правління Єльцина, розкритикував висунуту Думою пропозицію протидіяти санкціям, змусивши іноземних покупців платити в рублях за ряд товарів, крім газу. В інтерв’ю московській газеті він сказав, що ця міра ризикує підірвати експортні ринки, за які росія ‘боролася десятиліттями’, попередивши, що ‘перехід на розрахунки в рублях призведе лише до того, що нас викинуть з міжнародних ринків’.

Володимир Потанін, власник металургійного комбінату ‘Норільський нікель’, один з архітекторів російської приватизації 90-х, попередив, що пропозиції про конфіскацію активів іноземних компаній, які залишили росію після війни, підірвуть довіру інвесторів і відкинуть країну до революційного 1917-го року.

Олег Дерипаска, алюмінієвий магнат, який також зібрав первинний капітал в епоху Єльцина, пішов далі за всіх, назвавши війну в Україні ‘божевіллям’, але зосередився на економічних наслідках вторгнення. Він передбачив, що економічна криза, викликана санкціями, буде втричі гіршою, ніж фінансова криза 1998 року, яка потрясла російську економіку. Дерипаска кинув рукавичку путінському режиму, заявивши, що його політика державного капіталізму за останні 14 років ‘не привела ні до економічного зростання, ні до зростання доходів населення’.

Пізніше, в пості у своєму Telegram-каналі Дерипаска написав, що нинішній ‘збройний конфлікт’ — це ‘безумство, за яке нам ще довго буде соромно перед нащадками’. Однак у наступному реченні він зазначив, що Захід в рівній мірі винен у ‘пекельної ідеологічної мобілізації зі всіх сторін’.

Коли 37 найбагатших бізнесменів рф були викликані в Кремль на зустріч з Путіним через кілька годин після того, як він почав війну 24 лютого, багато з них були пригнічені і шоковані. Один з учасників сказав: ‘Всі були в жахливому настрої. Всі сиділи там роздавлені’

‘Я ніколи не бачив їх такими приголомшеними, — сказав інший учасник. — Деякі з них не могли навіть говорити’.

Як зазвичай, вони чекали більше двох годин, перш ніж президент з’явився в багато прикрашеному Єкатерининському залі Кремля — досить часу, щоб обміркувати свою долю. Для деяких керівників, коли вони тихо обговорювали наслідки путінської війни, це був момент, коли вони зрозуміли, що для бізнес-імперій, які вони будували з моменту переходу росії до ринку більше 30 років тому, все скінчено.

‘Деякі з них сказали: ‘Ми втратили все’, — сказав один з учасників.

Коли президент прибув, ніхто не наважився видати протестуючого стогону. З кам’яними обличчями вони слухали, як Путін запевняв, що росія залишиться частиною світових ринків — обіцянка, що стала безглуздою через серію західних санкцій, — і сказав їм, що у нього не було іншого вибору, окрім як почати свою ‘спеціальну військову операцію’.

Репресії та розкол еліт

З того моменту Путін посилив загрози на адресу будь-якого, хто критикує війну, поспішно видавши нові закони, що передбачають можливість 15-річного тюремного ув’язнення для кожного, хто виступить проти дій російської армії чи назве рішення Кремля помилковими. Його адміністрація запропонувала створити нову систему заступників у російських міністерствах, які будуть звітувати перед Кремлем про ‘емоційний кліматі і настрої’.

Один олігарх сказав, що він очікує, що майбутні репресії будуть ‘людожерськими’ порівняно з ‘вегетаріанським періодом’ попередніх років.

Незважаючи на зростання попереджень американської розвідки, багато хто в московській еліті вважав, що Путін обмежить свої цілі сепаратистськими районами сходу України. Чиновники ‘вважали, що це обмежиться діями в Донецьку і Луганську, і саме до цього вони готувались’, — сказав високопоставлений чиновник. За його словами, вони були готові до західних санкцій, у тому числі до зупинення роботи міжнародної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, ‘але не були готові до такого’.

За словами двох обізнаних людей, у міру того, як в армії РФ зростають втрати, а війська відступають, війна зі зростаючим занепокоєнням сприймається не лише мільярдерами, які перебувають під санкціями Заходу, а й навіть деякими силовиками.

Один із них посилався безпосередньо на Шойгу, що брав участь у підготовці війни:

‘Вони всі хочуть жити нормальним життям. У них є будинки, діти, онуки. Їм не потрібна війна. Вони не самогубці. Усі вони хочуть гарного життя. Щоб їхні діти були всім забезпечені, і вони могли подорожувати до найкрасивіших місць’.

Зростаючий тиск на їхні рахунки іноземних банках є джерелом особливого занепокоєння для еліти. Навіть чиновники, які намагалися захистити себе, перевівши свої гроші на рахунки, що належать діловим партнерам, тепер виявляють, що ці рахунки заблоковані.

Хто виступить проти Путіна

На перший погляд, здається, що російська економіка стабілізувалася після першого залпу санкцій, чому сприяли доходи у розмірі понад $800 млн на день від продажу нафти та газу до Європи. Політика Центрального банку, спрямована на те, щоб змусити експортерів продавати 80% своєї валютної виручки, запобігла обвалу рубля, а Путін заявив, що ‘економічний бліцкриг’ проти Росії провалився.

Але раніше цього місяця голова НБ Набіулліна попередила, що наслідки санкцій ще не відчулися повною мірою, і що гірше попереду. Виробництво, де ‘ практично кожен продукт ‘ залежав від імпортних комплектуючих, починає усихати, виснажуються запаси імпортних споживчих товарів.

‘Ми вступаємо у складний період структурних перетворень. Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, скінченний, – сказала вона.

У таких умовах становище Путіна хитке, вважає Сергій Пугачов, який працював у Кремлі до свого від’їзду з Росії у 2011 році. Населення досі заколисує державна пропагандистська машина, що приховує рівень смертності в російській армії, та відсутність негайного ефекту від санкцій:

‘Але через три місяці в магазинах та на заводах закінчаться запаси, і стануть зрозумілі масштаби загибелі російських військових’

Незважаючи на майже смертельний удар по їхнім інтересами, на даний момент російська бізнес-еліта, схоже, все ще завмерла в страху.

‘Я не знаю, у кого вистачить яєць дати відсіч, — сказав один із бізнесменів. — Але якщо війна затягнеться, і вони програтимуть, то шансів буде більше. За Донбас буде серйозна битва, і якщо вона не стане успішною, настане велика битва всередині росії серед еліт’.

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