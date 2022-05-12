На Чернігівщині російські окупанти катували, а потім розстріляли трьох братів. Один чоловік вижив і вибрався з могили.

Середньому Миколі вдалося вижити і вибратися з могили – куля пройшла через щоку навиліт і не зачепила життєво важливих органів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суспільне.

18 березня окупанти вдерлися до будинку Миколи Куліченка та його братів з обшуком.

Росіяни знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена і дідові медалі. Це і стало причиною майбутніх катувань та розстрілу.

Хлопцям зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли у село Вишневе на територію пилорами, де протримали три дні, а потім повезли на розстріл.

“Я був тут, а брати навпроти разом і ще був ряд: на піддонах лежали поранені солдати”, розповів Микола.

Росіяни вирили могилу чоловікам. Усім трьом зв’язали руки, ноги та очі та вистрелили в голову, потім прикидали землею. Микола вижив і зміг вибратися звідти.

“Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав, на верх старшого”, розповів чоловік.

Куля зайшла в щоку біля рота та вийшла назовні поруч із вухом. Попри зв’язані ноги та руки Микола вибрався з могили та дійшов до найближчого села. Там його прихистила жителька Валентина Петрівна.

“Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила його до хати, щоб він умився, поснідав. Зібрала його трохи на дорогу і він пішов. Ми коли зустрічаємось, завжди обіймаємось. Він став нам, як рідний”, розповідає жінка.

До свого села Микола пройшов пішки 40 км. Вже після звільнення населеного пункту його обстежили лікарі – виявили два зламаних ребра.

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури Сергій Хамайко підтвердив, що розстріл мирних мешканців – це порушення законів та звичаїв війни.

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