11-річний Ярослав доглядає маму і сестричку, які втратили ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську

11-річний Ярослав доглядає маму і сестричку, які отримали важкі поранення під час обстрілу вокзалу у Краматорську у квітні. Дівчинка втратила обидві ноги, а жінка – одну кінцівку. Зараз Ярослав єдиний чоловік у родині, бо рідний тато дітей помер, а вітчим захищає Україну на фронті.

Постраждалих людей рятують у Львові. Про цю родину розповідає Перше медичне об’єднання міста Львова, передає NNS.

Він подорослішав тієї миті, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка – обох, жінка – однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею, – розповідають автори допису.

Родина з Новгородського на Донеччині. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. З валізами вони приїхали на вокзал. Поки чекали потяга, Яна попросила у мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав лишився стерегти речі в приміщення. Коли мама з сестричкою вийшли надвір, пролунав вибух.

Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки.

Уже кілька тижнів родина перебуває в Дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова (вул. П.Орлика, 4). Наляканих сюди їх доправив евакуаційний потяг. Нині дітки і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери і знаменитості.

Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

Ярославчик каже: дуже хоче, аби мама і сестричка нарешті стали на ноги. До того часу обіцяє продовжувати бути їхньою надійною опорою і підтримкою.

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року на залізничний вокзал Краматорська прилетіла російська ракета як раз у той момент, коли на вокзалі були тисячі людей, що евакуювалися перед анонсованим великим наступом ворога на Донбасі. Тоді загинули 50 людей, серед них п’ятеро діти. Пізніше від отриманих поранень померли ще декілька людей у лікарніх.

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