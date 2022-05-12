Телеканал CNN показав кадри, як російські солдати зі спини розстріляли цивільних жителів на Київщини.

Про це з посиланням на Громадське передає NNS.

Офіс генпрокурора розслідує це вбивство як воєнний злочин.

Відеозаписи із камер спостереження, які оприлюднили журналісти, датуються 16 березня.

Як відомо, у березні російські війська окупували частину Київської області та намагалися захопити Київ, у регіоні тривали важкі бої.

Камери спостереження зафіксували момент вбивства двох мирних беззбройних чоловіків.

Так, п’ятеро російських солдатів намагаються проникнути до автосалону на околицях Києва: стріляють по замках та розбивають скло. Власник підприємства підходить до військових із піднятими руками. Ті обшукують його. Потім підходить охоронець автосалону – 68-річний Леонід Пляц (про це розповіла його донька), його теж обшукують.

Відповідно до відео, цивільні мали коротку розмову з окупантами, потім солдати розвернулись, а двоє чоловіків почали іти до свого посту охорони. Тоді принаймні двоє російських солдатів стають позаду чоловіків та відкривають по них вогонь.

На відео зафіксовано, як російські солдати розграбовують салон. У цей час Леонід Пляц ще був живий. На кадрах видно, як він із зусиллям встає на ноги, зав’язує щось схоже на джгут на стегно та рухається до сторожового посту.

Він бере телефон, щоб викликати допомогу. До нього вирушають добровольці, але вони не встигають врятувати чоловіка.

Обережно, відео містить сцени насильства та може шокувати

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