У росії проходить прихована мобілізація – глава розвідки

У росії таки розпочалася прихована мобілізація. Українська розвідка вже має підтвердження цієї інформації, яка раніше не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз.

Такі дані озвучив голова Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону, передає NNS.

Буданов зазначив, що росія проводить приховану мобілізацію, бо зараз це справді на часі. Керівництво росії дуже активізувалося в цьому плані.

«Вона (мобілізація – ред.) триває двома шляхами. Перший – фактичні дії, які й називаються прихованою мобілізацією. А друге – це використання резервістів, у них це називається “БАРС”», пояснив глава розвідки.

Він додав, що резервістів росія залучає до виконання бойових дій на короткострокові контракти. В Україні вже навіть є полонені росіяни, яких привезли воювати саме за такою системою.

росія не наважується проводити відкриту мобілізацію, бо в умовах накладених економічних санкцій, економічні удари будуть більш значними, каже Буданов. І додає, що населенню буде важко пояснити, навіщо вона потрібна, адже в офіційних заявах керівництво країни каже, що «все йде добре».

Також, за даними нашої розвідки, в росії почали задумуватися над змінами в законодавстві. Мовиться про ті норми, які стосуються призову.

Передусім хочуть зробити, щоб призов можна було оголошувати не 2 рази на рік, а в будь-який час. Окрім цього хочуть посилити відповідальність за ухилення від проходження військової служби.

росія зараз вже відчуває різкий брак кадрів у своїх військових підрозділах. Тому війська ворог не накопичує, а одразу кидає в запеклі бої.

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