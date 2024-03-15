Ранок у Бєлгороді розпочався не з кави, а на НПЗ у Калузькій області завітали дрони (відео)

Ранок у Бєлгороді розпочався зовсім не з кави 15 березня. А ще, вже традиційно, прилетіло на черговий нафтопереробний завод у Росії – цього разу увагу безпілотників привернув НПЗ у Калузькій області. Подробиці та епічні відео у матеріалі.

Ранок у Бєлгороді розпочався не з кави

Вночі і вранці у Бєлгороді, як і обіцяли російські добровольці, про що раніше повідомляли журналісти НСН, продовжуються військові дії. Лунають вибухи, палають автівки, вилітає скло у вікнах.

Відбувається все те, що й в Україні вже більше ніж два роки. Тільки з однією різницею: у Бєлгороді слід говорити про громадянську війну, а не про напад сусідньої держави. І коли влада області запевняє, що українських військ на території росії немає, тут вона на 100% права. Вони там дійсно відсутні.

Ось що відбувається в Бєлгороді вранці 15 березня

Вранці 15 березня легіон «Свобода Росії» звернувся до мешканців Бєлгородської і Курської області і «привітав» їх з першим днем виборів путіна.

Ми свій голос віддаємо за вільну Росію. А всіх мешканців Білгородської та Курської областей, які не скористалися зеленим коридором, ми закликаємо залишатись у укриттях, – йдеться у заяві

Також легіонери оприлюднили відео з «привітанням».

Тим часом радісний губернатор Бєлгородської області Гладков оприлюднив відео, як він веде дружину (яка так поводиться, ніби вперше побачила камеру) на вибори.

Відео розміщено у Телеграм-спільноті міста Щебекіно, що у Бєлгородській області. Зверніть увагу на реакції місцевих мешканців. Схоже, вони вже не дуже радіють Гладкову, його дружині і виборам путіна.

Приліт на НПЗ у Калузькій області

Але не Бєлгородом єдиним. Сьогодні дрони дісталися також і Калузької області. Тут вони цілили у нафтопереробний завод. Сталася пожежа. Відповідне відео поширюють у мережі.

Влада, як завжди, каже, що усі 4 БПЛА були “пригнічені” засобами РЕБ. Але є ось таке, наприклад, фото, оприлюднене Інформаційним спротивом.

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