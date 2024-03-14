Війна у Бєлгороді – все горить, палає, а люди тікають: що там відбувається (відео)

Війна у Бєлгороді та області змушує мешканців тікати. Протягом усього дня у місті та околицях вибухало і палало. Мешканцям дали ніч, аби евакуюватися. На ранок обіцяють ще потужніші атаки.

У зв’язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей ми закликаємо до термінової евакуації мешканців наступних населених пунктів у прикордонних районах. Збережіть свої життя та життя ваших дітей!” – закликали бійці російського добровольчого корпусу, які заявили, що 12 березня почали визволення Росії від Путіна і його диктатури

Про це у Телеграм-каналі повідомляє Русский Добровольческий Корпус, передає НСН.

Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв’язку з цим ми даємо гуманітарний коридор для цивільних та російських військових з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів. Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах, – йдеться у повідомленні

Тим часом, влада Бєлгородської області повідомила, що за день тут двоє загиблих і 17 поранених. Багато руйнувань.

Війна у Бєлгороді виглядає так

У мережі купа відео з палаючими на дорогах машинами, розбитими будинками, розтрощеними квартирами тощо.

А також з’явилися відео, як мешканці Бєлгородської області тікають від війни, яку розв’язала їх держава.

Очевидці кажуть, що точаться бої біля села Козинка та Сподарюшине Білгородської області. Стурбовані жителі намагаються залишити Грайворон, біля якого бій точиться зранку.

Ось такі відео, наприклад, з’явилися у мережі.

Росія на офіційному рівні замовчує ситуацію в Бєлгородській та Курській областях, намагається приховати правду від жителів, що режим путіна не здатен забезпечити безпеку в регіонах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Також російська влада приховує спроби жителів евакуюватися самостійно, а також блокує евакуацію.

Мета росії – використати населення в якості живого щита і за будь-яку ціну провести вибори путіна, прикриваючись людьми.

Пропаганда робить все, щоб приховати правду про безпекову ситуацію в країні.

Зазначимо, що під час подій у Бєлгороду суттєво посилилися обстріли Сумської області. Так, лише за 2 дні зафіксовано 800 атак. Раніше така кількість було за півроку.

Раніше ми повідомляли: Бєлгород і Курськ під ударом: мешканців закликали негайно залишити міста (відео)

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