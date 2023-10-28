«Негайно припинити вогонь»: ООН прийняла резолюцію по Газі – як голосувала Україна і як відреагував Ізраїль

ООН прийняла резолюцію по Газі, у якій вимагає негайно припинити огонь. Стало відомо, як голосувала Україна і як відреагував Ізраїль.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй у п’ятницю ухвалила резолюцію, що закликає до “негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемир’я” між ізраїльськими силами та бойовиками Хамас у секторі Гази, повідомляє сайт ООН, передає НСН.

Резолюція також вимагає “безперервного, достатнього і безперешкодного” надання життєво важливих товарів та послуг цивільним особам, які опинилися в анклаві.

Документ закликає до “негайного та беззастережного звільнення” всіх цивільних осіб, які перебувають у полоні, а також вимагає їх “безпеки, благополуччя та гуманного звернення відповідно до міжнародного права”.

У резолюції не згадується безпосередньо про угруповання Хамас, що контролює сектор Гази.

Результати голосування щодо резолюції загалом такі: 120 голосів на підтримку, 14 проти, 45 утрималися. Україна спільно з Австралією, Канадою, Данією, Німеччиною, Італією, Японією, Швецією, Великою Британією та іншими країнами утрималася.

ООН прийняла резолюцію по Газі: як відреагував Ізраїль

Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир’я в секторі Гази.

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив у сервісі мікроблогів Х.

Ми категорично відкидаємо ганебний заклик Генеральної Асамблеї ООН до припинення вогню, – зауважив Коен

Він додав, що Ізраїль має намір знищити ХАМАС так, як світ зробив із нацистами та ІДІЛ.

Ізраїль каже, що продовжить атакувати місто Газу та його околиці та закликає жителів евакуюватися на південь

Ввечері 27 жовтня Сухопутні війська Ізраїлю розширили операцію у Секторі Ґази. Про це повідомив представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, Ізраїль продовжить атакувати місто Газу та його околиці та закликає жителів евакуюватися на південь.

Доля резолюції, яка засуджує дії ХАМАСу

Зазначимо також, що Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії провела голосування за поправку, запропоновану Канадою, до резолюції щодо Сектору Газа, яка засуджує злочинні дії ХАМАСу в день атаки на Ізраїль, 7 жовтня.

За її підтримку проголосували 88 країн, проти – 55, а 23 утрималися. Зважаючи на те, що більшість у дві третини голосів набрано не було, поправка не пройшла.

Серед тих, хто не підтримав поправку, були такі країни, як Білорусь, Китай, Єгипет, Саудівська Аравія, російська федерація*, Туреччина, Казахстан, Пакистан та інші.

А ось серед держав, які виступили за засудження злочинних дій ХАМАСу в нашій країні, опинилися: Австралія, Канада, Україна, Естонія, Норвегія, Франція, Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та багато інших.

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