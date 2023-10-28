Ізраїльські танки увійшли в Сектор Гази: чи розпочалася наземна операція?

Ізраїльські танки увійшли в сектор Гази у п’ятницю 27 жовтня увечері. Про це пише, зокрема, New York Times, передає НСН.

Видання зазначає, що атаки відбулися через три тижні після транскордонних рейдів ХАМАС, у результаті яких в Ізраїлі загинуло 1 400 осіб, і які спричинили війну.

Майор Армії оборони Ізраїлю заявив, що війська ЦАХАЛу та танки увійшли на територію Гази і перебувають там відучора.

Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина військ ЦАХАЛу веде бої всередині сектора Гази. Проте він не зазначив, чи можна вважати це початком повномасштабної наземної операції.

Він додав, що протягом останніх двох днів ізраїльські сили та танки проводили рейди у Газі.

Наші війська та танки знаходяться всередині Сектору Газа – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора, – сказав майор Дінар

Другий військовий чиновник контрадмірал Даніель Хагарі заявив журналістам раніше в п’ятницю, що ізраїльські сухопутні війська “розширюють” свою активність у секторі Гази, не надавши подробиць. Він також зауважив, що військові літаки завдавали ударів по підземній “терористичній інфраструктурі”.

Зазначимо, що раніше армія оборони Ізраїлю спростувала інформацію про нібито початок повномасштабної наземної операції, попри заяви про те, що бойовики угруповання ХАМАС відчують “гнів Ізраїлю” у п’ятницю.

Тим часом, основні палестинські мобільні оператори, Jawwal та Paltel, повідомили про перерву в мобільному та інтернет-зв’язку після ізраїльських атак.

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