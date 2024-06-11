На Росії розбився Су-34 – що відомо

На Росії розбився Су-34. Про це повідомляють у російському Міноборони.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про подію.

Місцеві жителі повідомили про те, що бачили як у горах зазнав аварії невідомий літальний апарат. За словами очевидців близько півночі, він ударився об скелю в районі села Гірський Дзуарікау..

На Росії розбився Су-34

Згодом у Міоборони підтвердили: літак повітряно-космічних сил розбився під час виконання планового навчально-тренувального польоту;

Машина впала в безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає;

На борту було два пілоти, вони загинули.

Попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність, на місце падіння літака вилетіла комісія ВКС.

Су-34 – що про нього відомо

Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами поразки по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони противника та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей противника вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

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Таким чином, Росія втратила за добу два військових літака.

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