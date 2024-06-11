Сили оборони знищили штурмовик Су-25 – Генштаб

Українські захисники 10 червня знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляється у нічному зведенні Генштабу України .

Згідно за інформацією, на Покровському напрямку противник 21 раз спробував прорвати оборону українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 атак було успішно відбито. Два інших зіткнення продовжуються неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Повну оперативну інформацію станом на 22.00 10.06.2024 щодо російського вторгнення читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Оборонні сили знищили на даному напрямку 198 окупантів, танк, бойову броньовану машину, гармату, чотири автомобілі та літак Су-25. Нагадуємо, що 25 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий російський штурмовик Су-25. Це був шостий літак цього типу, збитий бригадою у травні 2024 року.

Українські воїни збили російський штурмовик Су-25.

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