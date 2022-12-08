За яких обставин Росія застосує ядерну зброю – Путін зробив нову заяву

Президент країни=агресорки Володимир Путін розповів, за яких обставин Росія застосує ядерну зброю. Відповідну заяву він зробив 7 грудня на зібранні ради з прав людини, передає NNS.

За словами диктатора, ядерна зброя для РФ є засобом захисту. До того ж стратегія всієї країни побудована навколо «удару у відповідь на агресію».

За яких обставин Росія застосує ядерну зброю

«Росія ні за яких обставин не застосує ядерну зброю першою. Якщо не застосує першою – то і другою не застосує, тому що можливості завдати ядерного удару по РФ більш обмежені. Але не зважаючи на це, наша стратегія – захист. Ми розглядаємо ядерну зброю як захист. Наша стратегія побудована навколо так званого “відповідно-зустрічного удару”. Тобто, якщо по нам завдадуть удар, ми нанесемо у відповідь», сказав Володимир Путін.

Він зазначив, що Росія захищатиме своїх союзників всіма доступними методами, якщо в цьому виникне потреба.

В Кремлі досить часто обговорюють ядерний удар по Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський закликає співвітчизників не боятися. За його словами, можливість використання Росією ядерної зброї не пов’язана з невиконанням їхніх ультиматумів.

Які дві речі Путін не робитиме під час війни – на що не наважиться диктатор?