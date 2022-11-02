В Кремлі обговорюють ядерний удар по Україні, Зеленський закликає не боятися, а Джонсон вважає загрозу малоймовірною

В Кремлі обговорюють ядерний удар по Україні. Про це пише The New York Times, передає NNS,. Як реагують союзники, що каже президент Зеленський – у матеріалі нижче.

Вищі російські військові керівники нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні союзників США.

Як передають журналісти The New York Times, Владімір Путін нібито не брав участі в цих розмовах, які відбувалися на тлі посилення ядерної риторики Кремля та невдач росіян на полі бою.

Але той факт, що вищі російські військові керівники брали участь у таких дискусіях, занепокоїв адміністрацію президента США Джо Байдена.

Американські офіційні особи заявили, що вони не бачили жодних доказів того, що росіяни переміщують ядерну зброю на місця або вживають інших тактичних заходів для підготовки до удару.

Американські високопосадовці особи не стали описувати сценарії, які розглядалися російським військовим керівництвом для застосування ядерної зброї. Однак директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявляв, що підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї можуть:

потенційний відчай Путіна від поразок в Україні,

невдачі у війні.

За оцінками Пентагону, Росія має на озброєнні до 2000 одиниць тактичної ядерної зброї, яка призначена для використання на полях бою з метою придушення збройних сил супротивника. Жодна тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бою, але вона може бути розгорнута будь-яким способом, зокрема за допомогою ракет або артилерійських снарядів.

Що кажуть експерти про можливість використання ядерної зброї

Про це пише канал 24.

Військові експерти кажуть, що застосування ядерної зброї – вперше за останні 75 років – докорінно змінило б форму війни. Хоча ризик подальшої ескалації залишається тривожно високим, чиновники адміністрації Байдена і союзники США також кажуть, що телефонні дзвінки між західними та російськими колегами наприкінці минулого місяця допомогли послабити деяку ядерну напруженість.

Військовий експерт Петро Черник розповів, наскільки велика ядерна загроза. За його словами, для застосування ядерного озброєння замало лише божевілля Путіна. Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок.

Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україні в російській армії нібито обговорювався сценарій ядерного удару по Німеччині. Розмову окупантів перехопили західні спецслужби під час маневрів їхнього флоту в Балтійському морі.

Зеленський закликає не боятися

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість використання Росією ядерної зброї не пов’язана з невиконанням їхніх ультиматумів. Про це він сказав в інтерв’ю чеському телебаченню.

На запитання, чи вважає президент реальною ядерну війну, він відповів: “Я не впевнений. Я не хочу давати оцінку, тому що Росія дуже любить робити навпаки: “Що там сказали? Не буде використання ядерної зброї? А давайте подумаємо, як це використати”.

Зеленський визнав, що загроза використання Росією ядерної зброї є.

“Я вважаю, що боятись цього не потрібно. Не потрібно боятись Росії. Я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити щось. Не треба пов’язувати виконання їхніх умов із тим, що якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це велика помилка. Це не пов’язані речі”, – запевнив Зеленський.

Коментар Бориса Джонсона

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що президент рф володимир путін не наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це він сказав Sky News.

“Я не думаю, що він це зробить, він був би божевільним, щоб це зробити”, – сказав Джонсон.

Експрем’єр-міністр зазначив, що такий крок миттєво вивів би рф з клубу цивілізованих націй і став би “повною катастрофою” для росії, оскільки призвів би до “кріогенного заморожування” її економіки.

“Він також кардинально втратив би заступництво китайців, а у власній країні, я думаю, він викликав би абсолютно істеричну реакцію”, – сказав Джонсон.

Колишній глава британського уряду також зазначив, що якщо російський диктатор наважиться на ядерний удар, міжнародна спільнота муситиме відповісти.

За його словами, “існують різноманітні варіанти” відповіді як у НАТО, так і у США, Великої Британії та Франції окремо.

Але він додав, що, на його думку, “дуже, дуже, дуже, дуже малоймовірно, що до ядерної атаки – дійде”.

Несподівана заява росії

Тим часом, МЗС росії сьогодні, 2 листопада, несподівано випустило заяву про запобігання ядерній війні.

У заяві сказано, що використання ядерної зброї гіпотетично допускається росією лише у відповідь на агресію, або коли під загрозу поставлено існування держави.

«При здійсненні політики в галузі ядерного стримування росія суворо та послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв’язана. Російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені, вони мають суто оборонну спрямованість і допускають розширювального тлумачення. Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави» – йдеться у заяві.

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