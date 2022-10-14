Генсек НАТО прокоментував, чи завдасть Альянс фізичну відповідь на ядерний удар рф по Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні матиме певні наслідки, які змінять перебіг війни.

Про це він сказав на брифінгу у штаб-квартирі НАТО, коментуючи заяву свого підлеглого про фізичну відповідь на ймовірний ядерний удар з боку союзників або й самого НАТО, повідомляє NNS з посиланням на hromadske.

«Це матиме серйозні наслідки, якщо росія застосує будь-який вид ядерної зброї проти України. Це те, про що росія знає, це те, що НАТО і його союзники донесли в різний спосіб до росії», сказав Столтенберг.

Він не став уточнювати, якою саме буде відповідь, але запевнив, що такі дії росії змінять перебіг війни.

«Навіть використання меншої ядерної зброї стане серйозною річчю, яка фундаментально змінить природу конфлікту в Україні та матиме наслідки. І росія знає, що наслідки будуть», наголосив Генсек.

Він також запевнив, що НАТО на тлі погроз кремля моніторитиме щорічні російські навчання, під час яких рф «тестує і тренує свої ядерні сили».

«У союзників НАТО хороша розвідка. Ми багато працюємо, ми моніторили російські ядерні сили протягом десятиліть. Ми продовжимо їх детально моніторити й будемо залишатися пильними», сказав Столтенберг.

Він також заявив, що завданням НАТО є запобігання ядерній війні, і саме цей меседж союзники передали росії.

Ядерні погрози путіна

Під час оголошення в росії мобілізації 21 вересня президент рф володимир путін заявив, що це нібито росії погрожують ядерною зброєю.

«Ті, хто веде ядерний шантаж проти рф, повинні пам’ятати, що роза вітрів може розвернутися в їхній бік», сказав путін.

російський президент погрожує, що в разі загрози територіальній цілісності рф готова «використати всі наявні в себе засоби. Це не блеф».

Захід продумує плани реагування на випадок, якщо росія почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України, та непублічно надсилає кремлю попередження про можливі наслідки. Зокрема США попередили росію про «катастрофічні наслідки» в разі ядерного удару.

Але союзники вважають малоймовірним, що путін усе-таки наважиться на ядерний удар.