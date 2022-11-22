Сенатор США, республіканець Джим Ріш назвав дві речі, які Путін не робитиме під час війни проти України.

Як передає NNS, Джим Ріш впевнений, що Путін не застосує ядерну зброю та не наважиться напасти на країну-члена НАТО.

Сам факт наявності ядерної зброї вже створює імовірність її застосування, але у даному випадку це малоймовірно, вважає Ріш.

«Я вважаю, що є дві речі, які Путін не робитиме під час цієї війни. По-перше, він не зважиться на використання ядерної зброї. По-друге, він не зважиться напасти на держави-члени НАТО», сказав сенатор в інтерв’ю Європейській правді.

Ріш заявив, що Путін вірить у те, що у разі, якщо він нападе на будь-кого з держав-союзників, то зіткнеться з відповіддю 30 (скоро із 32) держав-членів.

«Ми справді вважаємо, що напад на одного з нас буде нападом на всіх. Що ж стосується ядерної зброї, то запобіжником є те, що це відверне від нього світ. Бо розпочати ядерний голокост — це щось поза межами розуміння», сказав він.

Джим Ріш переконаний, що українці продемонстрували: Путін ніколи не досягне своєї мети, ніколи не окупує Україну. Бо українці битимуться на смерть, щоб цього не сталося. А ключовим у цьому всьому є те, що Путін уже програв. Хоча наразі ще не знайшов, як йому вийти з цієї ситуації.

Конгресмен зауважив, що українцям насамперед необхідна зброя, яка допоможе контролювати повітряний простір, як-от системи протиповітряної оборони.

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