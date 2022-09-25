Чи зможе росія непомітно підготувати ядерний удар – роз’янення експосла в США

Чи зможе росія непомітно підготувати ядерний удар, розповів адзвичайний і повноважний посол України в США в 2015—2019 роках Валерій Чалий розповів в інтерв’ю журналістці Олені Трибушній, передає NNS, посилаючись на НВ.

Чалий наголосив в інтерв’ю, що всі російські ядерні заряди відслідковуються, і якщо виникне реальна загроза ядерного удару відразу будуть дзвінки по червоній лінії з США в Кремль.

«Ця лінія працює, вони постійно зв’язуються — Росія з Америкою увесь час в контакті. Путіну вже все сказали, і як тільки він почне рухати ці заряди, перевозити їх зі складу на застосування, йому буде дзвінок. Якщо дзвінки він не почує, це буде оголошено на весь світ — що у найближчі 24 години є загроза ядерного удару. Тому ми будемо попереджені в будь-якому разі. Цього таємно не зробиш», — пояснив експосол.

Тим часом, дипломат та міністр закордонних справ України 2014−2019 років Павло Клімкін в інтерв’ю Радіо НВ заявив, що те, що російський диктатор Володимир Путін опинився загнаним у кут, збільшує ризик застосування ним ядерної зброї.

21 вересня, на тлі підготовки до фейкових «референдумів» про «приєднання» тимчасово окупованих українських територій до РФ російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю у разі «загрози територіальній цілісності» Росії.

24 вересня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на анексовані українські території.

З 23 до 28 вересня, Росія проводить незаконні псевдореферендуми «за приєднання до РФ» в окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, якими хоче створити нібито «законний» привід для їх анексії.

За даними російських ЗМІ, у Росії 30 вересня планують офіційно затвердити анексію окупованих українських територій. Путін планує у цей день виступити із посланням до Федеральних зборів за аналогією з 2014 роком, коли Росія анексувала український Крим.

Україна та країни цивілізованого світу заявили, що ніколи не визнають результатів російського псевдореферендуму, який проводиться на незаконній основі, з фальсифікаціями та під збройним тиском на місцеве населення, так само як і можливої анексії окупованих українських територій.

Чи зможе Росія застосувати ядерну зброю, якщо Україна вдарить по її території — відповідь експерта