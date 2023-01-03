Стали відомі нові подробиці обміну Медведчука

Турецька газета Hurriyet опублікувала нові подробиці обміну одіозного політика Віктора Медведчука, передає НСН.

Він був затриманий СБУ в рамках проведення спецоперації. У вересні того ж року кума Віктора Путіна обміняли на українських захисників. Але перед цим Медведчук дав показання українським правоохоронним органам.

Нові подробиці обміну Медведчука від турецького ЗМІ

Запит на обмін надійшов від росіян. Коли українська сторона погодилася, то переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації. Вони зайняли час. На них російська сторона висунула умову, щоб 5 командирів «Азову» залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. На даний час вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки. У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари під наглядом співробітників турецької розвідки.

Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського – російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика. Обмін пройшов без проблем. З того часу командири «Азову» є гостями Туреччини. Цей обмін полоненими був наймасштабнішим обміном з моменту початку повномасштабної війни Росією 24 лютого.

Джерело

СБУ розповіла про долю Медведчука після обміну