Служба безпеки України розповіла про долю Медведчука після обміну, передає НСН.

В одному з інтерв’ю керівник СБУ Василь Малюк висловив думку, щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті тимчасово окупованого Криму. Можливо його засвітили, щоб показати, що живий. Окрім того, Василь Малюк переконаний, що Віктор Медведчук вже зустрічався з Путіним.

«Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був «королем життя» Принаймні він себе так відчував», розповів Малюк.

СБУ розповіла про долю Медведчука після обміну

Нагадаємо, у квітні 2022 року Віктор Медведчук намагався втекти з України, але його затримала СБУ. 22 вересня стало відомо, що його обміняли на 200 українських військових.

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