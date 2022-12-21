Російські спецслужби готували замахи на керівництво України – подробиці

Російські спецслужби готували замахи на очільника української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Їх планам запобігла Служба безпеки України, передає НСН.

«Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова», розповів керівник СБУ Василь Малюк.

Російські спецслужби готували замахи на керівництво України

Для здійснення замахів на керівництво України російські спецслужби відправили виконавця. Відомо, що до цього РФ ставила «перевіркове завдання» наявній ворожій агентурі з ліквідації одного військового.

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