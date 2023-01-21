Як українцям отримати медичну допомогу в Чехії – Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції розповіли, як українцям отримати медичну допомогу в Чехії, передає НСН.

«У Чехії кожен медичний працівник повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому незалежно від страхування чи статусу проживання. Проте, ймовірно, він вимагатиме за це плату», йдеться у повідомленні.

Українцям рекомендують перебувати в Чехії на підставі спеціальної довгострокової візи. Заяву на цю візу можна подати в одному з Крайових центрів допомоги Україні (чеською KACPU). Їх список та іншу інформацію можна знайти за посиланням.

«Щойно вказана віза буде надана, ця особа стає учасником системи загальнообов’язкового державного медичного страхування з доступом до медичного обслуговування у повному обсязі. Внески на медичне страхування замість власника такої візи сплачує Чеська держава. Документ про медичне страхування власникові візи видаватимуть безпосередньо в KACPU», додали в Мінреінтеграції.

Якщо у вас немає медичної страховки й ви не маєте змоги оплатити допомогу самостійно, то можете звернутися за невідкладною (та іншою) допомогою в найближчі лікарні, бажано у державні.

Яку медичну допомогу в Чехії можуть отримати українці: перелік

Постійне місце проживання в Чеській Республіці – особа є учасником державного медичного страхування, має картку застрахованого й отримує компенсацію за повне медичне обслуговування;

Дитина, народжена в Чехії від матері з дозволеним довгостроковим проживанням, – участь у державному медичному страхуванні до 2-місячного віку (протягом 2 місяців дитині забезпечується повний догляд за здоров’ям). Потім необхідно оформити комерційне медичне страхування;

Шукачі притулку – участь у державному медичному страхуванні з моменту подання заяви. Особі з цього моменту надається повна медична допомога;

Особи, які шукають притулку у закладі Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, – особі надається лише невідкладна медична допомога у межах закладів МВС.

Що таке картка побиту і як її отримати українцям в Польщі – відповіді на питання