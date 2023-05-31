Українці у Польщі – як звернутися до Омбудсмена у випадку порушення прав

У випадку позбавлення статусу захисту (UKR), виплат, медичного забезпечення тощо, українці у Польщі можуть захистити свої права, звернувшись до Омбудсмена

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Хто має право звернутися за допомогою?

Крім громадян Польщі, іноземці (які хочуть подати скаргу на діяльність польської установи), група осіб чи організація.

Як подати запит?

Написати на електронну адресу: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

Відправити поштовий лист на адресу: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Заповнити онлайн-форму.

Важливо. Якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення всієї необхідної інформації.

Українці у Польщі можуть звернутися до Омбудсмена у випадку порушення прав

Як подати запит:

вказати ім’я, прізвище, адресу, на яку слід направляти зворотну кореспонденцію;

викласти суть питання. Коротко, але змістовно вказати, в чому полягає порушення прав;

до кожного листа додати необхідні документи (копії або витяги), якими володіє заявник.

Де можна відвідати Офіс омбудсмена, Територіального уповноваженого та в який час?

Офіс омбудсмена. Варшава

Aleja Solidarności 77, 00-090.

Телефон: (+ 48) 22 55 17 700.

Прийом відвідувачів: понеділок з 09:00 до 17:00, з вівторка до п’ятниці з 09:00 до 15:00.

Територіально уповноважені

Гданськ

ul.Chmielna 54/57, 80-748.

Телефони: (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.

Прийом відвідувачів: понеділок з 10:00 до 17:00, з вівторка до четверга з 09:00 до 15:00.

Катовіце

ul.Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032.

Телефон: (+ 48) 32 72 86 800.

Прийом відвідувачів: понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 до 15:00, вівторок – з 10:00 до 17:00.

Вроцлав

ul.Wierzbowa 5, 50-056.

Телефони: (+ 48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.

Прийом відвідувачів: понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 15:00, середа – з 10:00 до 17:00.

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