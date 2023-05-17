З 15 травня 2023 року громадяни України можуть оформити український паспорт у паспортному сервісі відокремлених підрозділів ДП ​​”Документ” у Польщі собі та дітям за один візит

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, розповідає НСН.

Зазначимо, що раніше надавалася послуга одночасного оформлення ID-карток та закордонних паспортів. Тепер українці можуть одночасно оформлювати документи ще й своїм дітям.

Тобто тепер за один візит можна:

одночасно оформити ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;

одночасно оформити собі ID-карту та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.

Отримати таку послугу може один із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною. Їм потрібно буде подати заяву та відповідні документи до центру обслуговування “Паспортний сервіс”.

Також українцям нагадали, що присутність дітей, яким уже виповнилося 12 років при подачі документів, потрібно обов’язково бути присутнім у сервісному центрі. Як пояснили українцям, це потрібно для того, щоб здійснити забір біометричних даних.

Оформити український паспорт у Польщі можна буде за один візит

ДП “Документ” у Польщі працює за такими адресами:

1. Варшава: Адреса: Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Варшава Торгово-розважальний центр Blue City (2 поверх).

2. Вроцлав: Адреса: plac Grunwaldzki 22, 50-363

3. Краків: Адреса: Galeria Krakowska, 2 поверх, вхід з паркінгу сектор С +38 (044) 597-87-77

4. Гданськ: Адреса: Aleja Grunwaldzka, 415.

У разі виникнення запитань, можна звернутися до ДП “Документ” за телефоном та електронною поштою:

+38 (044) 597-87-77,

info@dpdok.com.ua ,

pr.passportservice@gmail.com

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