Українські біженці в Польщі знову можуть отримати 500 злотих на придбання ліків – як подати заявку

Українці в Польщі знову можуть зареєструватися в програмі «500+ на ліки». Як подати заявку і отримати 500 злотих на придбання ліків

Одна з найбільших американських гуманітарних організацій Direct Relief знову зробила доступною програму надання біженцям з України в Польщі допомоги на придбання ліків.

Як повідомляє НСН з посиланням на сайт Health4Ukraine, вперше збір заявок почали наприкінці квітня 2022. Згодом прийом заявок призупинили для отримання дофінансування програми. З вересня реєстрація до участі в програмі знову стала доступною й тривала до вичерпання пули коштів. З середини грудня програма “500+ на ліки” стала втретє доступною для біженців з України.

Як отримати 500 злотих на придбання ліків українцям в Польщі

Скористатися допомогою може громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року та отримав номер PESEL. До програми можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні (за них подають заявку батьки/опікуни).

Люди, які вже один раз отримували фінансування в розмірі 500 зл на придбання ліків, можуть подати повторну заявку.

Кожен, чию заявку буде схвалено, отримає індивідуальний код, який дозволить придбати ліки та інші препарати у 8 тис аптеках по всій Польщі на суму 500 злотих. 350 зл можна буде використати на придбання ліків за рецептом (Rx) та 150 зл – на безрецептурні медикаменти. Код можна буде показати в аптеці на екрані смартфона або роздрукувати та подати в паперовому вигляді.

Для подання заявки потрібно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням – health4ukraine.com/uk/register

Контакти в разі виникнення питань чи проблем із реєстрацією:

Гаряча лінія: +48 42 612 09 96

Email: contact@health4ukraine.com

На посилки з Польщі до України запровадили знижки 75% — як скористатися