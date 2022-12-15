Польща змінила правила надання допомоги українським біженцям – що треба знати

Влада Польщі внесла зміни до закону про надання допомоги українським біженцям. На що можуть розраховувати українці

Тепер переселенці з України оплачуватимуть своє проживання, а соцвиплати обмежать у разі виїзду з Польщі.

За внесення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев’ять було проти, 13 утрималися. Про це розповідає НСН

Українці можуть розраховувати на безоплатне проживання у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів із моменту першого приїзду до Польщі. Після, з березня 2023 року, платитимуть за проживання 50%, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня 2023 року українці зобов’язані покривати 75% коштів проживання, але не більше 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не стосується вразливих категорій: осіб з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безоплатно.

На сьогодні у групових центрах тимчасового розміщення проживає близько 80 тис. громадян України.

Крім того, українцям заморожуватимуть соціальну допомогу у разі виїзду з Польщі. Якщо перебування поза Польщею перевищить 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус та право на соціальну допомогу.

У Польщі змінили правила надання допомоги українським біженцям

Соціальний статус може поновлюватися у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні.

Також у Польщі тепер визнаватиметься електронний документ у застосунку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel) як документ на легальне перебування українських біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Із закону Сейм Польщі прибрав положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Закон гарантує біженцям легальне перебування протягом 1,5 років, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 року.

Із 1 квітня 2023 року українці матимуть змогу подавати документи на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Українські біженці тепер матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Уряд Польщі у 2023 році виділяє 2 млрд злотих (17 млрд грн) на освіту для українців у Польщі. Кошти з фонду допомоги також підуть на цифровізацію об’єктів матеріальної та нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

Тепер зміни до закону направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

У Польщі проживає близько 1,3 млн українських біженців.

Джерело

На які виплати та житло можуть розраховувати українські біженці у Польщі у грудні