На польському кордоні українку оштрафували на 8000 злотих – стало відомом, за що

38-річну українку отштрафували на польському кордоні. Сума штрафу склала 8000 злотих. За що покарали громадянку України

38-річну громадянку України оштрафували при перетині кордону в Медиці. Жінка приховала від прикордонників важливу інформацію, тому вони покарали її на 8 000 злотих.

Українка приховала від прикордонників значну суму готівкою, яку везла з собою. Порушниця її просто не задекларувала і думала, що вдасться “‎проскочити” на кордоні.

Про це розповідає НСН з посиланням на yavp.pl.

Незадекларована готівка

Жінка їхала до Польщі мікроавтобусом ще з 5-ма пасажирами. Під час проходження митного контролю у її багажі виявили 15 310 євро готівкою. Українка намагалась пояснити, що ці гроші потрібні їй “‎для життя” за кордоном. Але порушницю таки оштрафували на 8 000 злотих (близько 1 800 євро), адже вона перевищила ліміт ввезення готівки.

Згідно з Податковим кодексом Польщі, особи, які перетинають кордон, зобов’язані в письмовій формі повідомляти про ввіз або вивіз валюти на суму понад 10 тисяч євро.

Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею

Українці регулярно перетинають українсько-польський кордон. Це найпопулярніший шлях для виїзду до інших країн.

На польському кордоні українку оштрафували на 8000 злотих

Коротко нагадаємо про проходження митного контролю.

Українців дедалі частіше затримують, адже вони везуть те, що заборонено, або перевищують кількість дозволеного. Щоб уникнути неприємностей, слід заздалегідь перевірити список того, що можна провозити до Польщі.

До списку дозволених продуктів і речей входять:

Цигарки — дві пачки, електронні цигарки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів.

Алкоголь — 1 літр міцних напоїв, або 2 літри напоїв з міцністю, що не перевищує 22% об., або до 4 літрів вина, або не більше 16 літрів пива.

Овочі, фрукти — до 5 кілограмів.

Мед — до 2 літрів.

Кава — до 500 грамів.

Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Дитяче харчування — до 2 кілограмів.

Риба — до 20 кілограмів, або 1 цільна, що перевищує цей встановлений ліміт.

Харчування для собак та котів — до 2 кілограмів.

Увага! Категорично заборонено ввозити до Польщі м’ясні та молочні продукти, зокрема, сало. Також не можна провозити консерви. Якщо порушити правила, заборонені речі конфіскують, а людина може отримати штраф у розмірі від 50 до 1 000 євро.

Скільки валюти можна брати з собою

Іноземці можуть мати в багажі запаковані товари та не сплачувати ввізного мита, якщо ця продукція ввозиться до Польщі не для комерції, а для особистого вжитку чи як подарунок. Крім цього, у випадках, коли людина перетинає кордон наземним транспортом (потягом, автобусом, власним авто тощо), вартість таких запакованих товарів не повинна перевищувати 300 євро або в еквіваленті в іншій валюті.

Готівку можна провозити сумою до 10 тисяч євро або в еквіваленті в іншій валюті.

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