Названі 4 причини, чому українці втрачають захист у Польщі

Чому українці втрачають захист у Польщі. Стало відомо про чотири причини, передає НСН.

Українські біженці у Польщі найчастіше цікавляться питаннями легалізації, пов’язаними зі статусом PESEL UKR. Цей документ дає чимало переваг в сусідній країні. Але останнім часом почастішали випадки ануляції цього статусу.

Що треба знати про цей документ та причини його скасування, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

Як отримати PESEL UKR та які причини ануляції цього статусу

Громадянин України, який хоче отримати тимчасовий захист у Польщі, має подати заяву на отримання номера PESEL UKR продовж 30 днів з моменту перетину кордону. Із цим статусом людина може виїхати в Україну не більше ніж 30 днів за один виїзд. Якщо на більший строк, то втрачається статус UKR, а також усі соціальні виплати в Польщі.

При кожному перетині польсько-українського кордону слід звертатися до прикордонників з проханням ставити штампи в закордонний паспорт, а також показувати електронний документ в мобільному додатку Diia.pl, рекомендують у EWL.

“Так буде легше довести, що перебування за межами Польщі становить менше, ніж 30 днів. Це зменшить ризик втрати тимчасового захисту і соціальних виплат”, пояснює керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

Основні причини, з яких українські біженці можуть втратити статус UKR:

виїзд за кордон Польщі більше, ніж на 30 днів;

якщо громадянин України змінив свої документи, але не повідомив про це Управління соціального захисту ZUS в Польщі;

якщо громадянин України ігнорує запити ZUS. Управління соціального захисту в Польщі може телефонувати або ж писати листи, аби перевірити, чи перебуває людина у Польщі. Такі запити не варто залишати без відповіді, бо є ймовірність втратити статус UKR;

якщо громадянин України отримав захист в іншій країні.

Якщо ніяких порушень не було, необхідно звернутися до найближчого гмінного управління Польщі із заявою відповідного зразка, мати із собою паспорт та PESEL. А також потрібно знати точну дату виїзду та в’їзду в Польщу та вказати причину подорожі.

Що ще треба знати українцям про використання PESEL UKR

Українці, які до війни перебували у Польщі та отримали номер PESEL (аналог українського ідентифікаційного номера), можуть переоформити його на PESEL UKR.

Таку можливість мають лише ті, хто на момент початку війни 24 лютого 2022 року перебували в Україні. Для того, щоб отримати тимчасовий захист, треба відвідати муніципальний офіс (ужонд), здати відбитки пальців і зробити нову фотографію. Сам номер не зміниться.

Водночас біженці із тимчасовим захистом можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування (карта тимчасового побиту). Із 1 квітня це дозволяється тільки з метою працевлаштування, виконання висококваліфікованої роботи або ведення господарської діяльності.

Для того, щоб дитина з PESEL UKR могла безперешкодно перетинати кордон, її дані можна завантажити у Diia.pl. Для цього треба, щоб дитина була пов’язана з номером PESEL батьків, які хочуть додати документи дитини.

Під час переїзду в іншу країну відмовлятися від номера PESEL UKR не потрібно. Але слід відмовитися від фінансової допомоги в Польщі через Управління соціального страхування Польщі ZUS. Інакше доведеться повернути переплачені гроші.

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