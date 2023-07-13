Стало відомо, що робити при втраті тимчасового захисту та виплат 500+ на дітей українцям у Польщі

Як передає НСН, про це повідомляє Yavp.pl.

Так, багато українських біженців стикаються з безпідставною втратою тимчасового захисту у Польщі. До того ж, ZUS у таких випадках відмовляє батькам дітей з України у виплаті щомісячної допомоги 500+.

Як зазначається, обґрунтуванням вказується втрата дитиною статусу UKR, хоча вона взагалі не залишала територію Польщі. При цьому українцям нагадали, що біженці з України виходячи з чинного законодавства мають право виїхати з Польщі не більше ніж на 30 днів і не втратити тимчасового захисту. Однак на практиці все відбувається дещо інакше.

Таким чином, скарги щодо необґрунтованого позбавлення статусу UKR призвели до втручання омбудсмена (RPO), але, незважаючи на це, виявити причину цієї проблеми не вдалося. Крім того, уповноважений з прав людини зазначив проблему втрати статусу UKR навіть у разі невиїзду громадянина України з території Польщі.

Що робити українцям у Польщі при втраті статусу PESEL UKR та виплат 500+ на дітей – важливо знати

Що робити українцям у Польщі при втраті тимчасового статусу та виплат на дітей

“Заяви омбудсмена, перша була в березні, а повторна – у травні, поки чекає реакції від Уповноваженого уряду у справах військових біженців з України, тому поки що немає конкретних рішень, які б дозволили усунути проблеми з PESEL UKR”, – пише видання.

При цьому у відповідь на аналогічні скарги щодо позбавлення статусу UKR громадян України управління, які займаються реєстрацією PESEL UKR, підготували такі рекомендації:

При перетині кордону Польщі та України щоразу вимагайте від польської Прикордонної служби підтвердження факту перетину кордону у проїзних документах (закордонних паспортах).

Після повернення до Польщі перевіряйте, чи в державних реєстрах міститься правильний статус.

У разі будь-яких сумнівів особисто зв’яжіться з управлінням гміни з документами, що підтверджують перетин кордону.

До того ж прикордонна служба Польщі рекомендує громадянам України, які повертаються до Польщі, повідомити прикордонників під час проходження паспортного контролю про в’їзд до Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl (навіть якщо мандрівник їде на роботу) Польщі або в інших цілях, але одночасно користуватиметься захистом у Польщі).

У разі, якщо в описаній ситуації, незважаючи на викладені пояснення та докази того, що дитина має статус UKR, ZUS відмовляється виплачувати допомогу, таке рішення може бути оскаржено до керівника ZUS протягом 14 днів з моменту вручення рішення. Рішення керівника ZUS також може бути оскаржено до Воєводського адміністративного суду протягом 30 днів з моменту отримання рішення.

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