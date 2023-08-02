Два вертольоти Білорусі 1 серпня порушили державний кордон Польщі. Цей факт не одразу, але підтвердили у Міністерства оборони Республіки Польща, нагадує НСН.

«Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону», – йшлося у повідомленін Міністерства Оборони Польщі учора

Тут також уточнили, що перетин кордону стався у районі прикордонного села Біловеж. Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, через що їх не зафіксували радіолокаційні системи.

Міністр оборони Маріуш Блащак закликав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові вертольоти.

«НАТО було проінформовано про інцидент», – зазначають у Міноборони

Зазначимо, що Міністерство оборони Білорусі заперечує перетин кордону Польщі двома гелікоптерами, йдеться у повідомленні відомства.

Вертольоти Білорусі над Польщею: що кажуть білоруські розслідувачі

Перекидання двох гелікоптерів ВПС РБ у прикордонні 29 липня

Матеріал на основі даних моніторингових груп оприлюднило білоруське видання motolko.help. Його розмістив у себе відомий Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Тут зазначають, що з вечора 30 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко Лукашенко перебуває у резиденції «Віскулі», яка знаходиться за 7,5 км від кордону з Польщею. Для його охорони в прикордонні з Польщею ще 29 липня з Мачулищ були перекинуті 2 вертольоти ВПС РБ, а третій прилетів у прикордоння наступного дня.

Журналісти перевірили інформацію, яка масово поширюється у ЗМІ і надали, як вони заявляють, верифіковані факти.

29 липня в районі 17:00 з «Мачулищ» в район В/Ч біля с. Каменюки вилетіли два вертольоти ВПС РБ: Мі-8 та Мі-24 (з бортовим номером 14). До Каменюків вони прибули в районі 18:30. Гелікоптери прибули туди для охорони повітряного простору РБ ​​під час візиту Лукашенка до резиденції «Віскулі».

Зазначається, що це частина стандартної процедури останніх років, так само було й у квітні цього року.

Лукашенко перебуває у Віскулях із 30 липня

30 липня у районі 17:00 Лукашенко вилетів зі своєї резиденції під Мінськом на гелікоптері Мі-8, його супроводжував другий Мі-8 ВПС РБ.

Приблизно через 1,5 години Лукашенко прилетів до резиденції «Віскулі», що за 7,5 км від кордону з Польщею, а вертоліт супроводу вирушив до двох інших гелікоптерів у район д. Каменюки. Весь день 31 липня Лукашенко перебував у Віскулях.

Ранок 1 серпня

Близько 9:40 із В/Ч в с.Каменюки злетіли два вертольоти ВПС РБ: Мі-24 (борт. номер 14) та Мі-8, які полетіли патрулювати кордон у Кам’янецькому районі Брестської області.

Вертоліт Лукашенко злетів із Віскулів близько 10:00 і вирушив до аг. Біловезький, куди його супроводжував Мі-8 ВПС РБ. У районі 12:30 Лукашенко повернувся до Віскулі, і всі 3 вертольоти ВПС РБ сіли у Каменюках.

Гелікоптери ВПС РБ, які патрулювали кордон, цілком могли залетіти на територію Польщі

Перші повідомлення, що два вертольоти ВПС РБ перетнули кордон із Польщею почали надходити ~10:30 за мінським часом.

У цей час Мі-8 та Мі-24 якраз патрулювали кордон. За повідомленнями в соцмережах та ЗМІ, два вертольоти були помічені над польським селом Біловежа, яке знаходиться за 2 км від кордону.

Пізніше з’явилися фото, де видно, що це ті вертольоти, які брали участь у патрулюванні кордону з Польщею. На Мі-24 ВПС РБ можна помітити бортовий номер 14. Розслідувачам вдалося перевірити одне з фото та підтвердити, що воно було зроблено в селі Біловежа за 2,3 км від кордону. Це ж підтверджують і користувачі Twitter.

Також зазначається, що у ЗМІ поширюється відео вертольота Мі-2, який не має відношення до ВПС РБ, – імовірно, це польський вертоліт.

Чи були якісь навчання у прикордонні з Польщею, про які пишуть у ЗМІ?

Журналісти запевняють, що у тому районі жодних навчань не проводилось. І гелікоптери до якихось навчань стосунку не мають, а літали з метою охорони Лукашенка.

Навіщо гелікоптери могли залетіти до Польщі?

Ми вважаємо, що пілоти гелікоптерів ВПС РБ цілком могли залетіти на територію Польщі, проте все вказує на те, що це було зроблено випадково. Цілеспрямована провокація з перетином кордону двома бойовими гелікоптерами — це був би надзвичайно небезпечний крок, враховуючи, що всього за +10 км знаходиться Лукашенко, а за 7,5 км від кордону він ночує вже кілька днів, у тому числі й прямо зараз, – йшлося у повідомленні увечері 1 серпня

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