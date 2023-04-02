На кордоні між Україною та Польщею створять новий пункт пропуску – що відомо

На державному кордоні між Україною та Польщею відкриють новий пункт пропуску. Де він буде розташований розповіли у Держприкордонслужбі

Про це розповідає НСН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Начальник Волинського прикордонного загону та керівник Надбужанського відділу Прикордонної Варти Республіки Польща 30 березня уклали заяву, в якій оцінили впровадження українськими та польськими прикордонниками пілотних проєктів, що стосуються ваговозів у пунктах пропуску “Ягодин-Дорогуськ” та “Устилуг-Зосін”.

На кордоні між Україною та Польщею створять новий пункт пропуску

Разом із цим під час зустрічі з делегацією із Люблінського воєводства була обговорена перспектива створення ще одного пункту пропуску на україно-польському кордоні, який розташується у Волинській області.

Новий пункт пропуску “Адамчуки-Збереже” буде дозволений для перетину кордону автомобілям і пішоходам.

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