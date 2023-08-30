В Білорусі загострюється конфлікт між найманцями з ПВК “Вагнера”, які там виступають в ролі “інструкторів”, та місцевими силовиками – співробітниками МВС республіки

Основною причиною конфлікту є тюремне минуле “вагнерівців.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує НСН.Зазначається, що через це терористи з ПВК почали виїжджати з Білорусі.

Між найманцями з ПВК “Вагнера” і місцевими силовиками в Білорусі загострюється конфлікт – ЦНС

Білоруські поліцейські відмовляються працювати з колишніми в’язнями та злочинцями. Кривавий підхід до виконання завдань, якому “вагнерівці” навчають білорусів, лякає навіть “псів режиму Лукашенка”

Через загострення конфлікту вже близько 50 інструкторів-терористів з ПВК покинуло Білорусь. Основною умовою вибуття є підписання контракту з Міноборони Росії та продовження участі у війні проти України.

Крім того, за останні три тижні понад 1500 “вагнерівців” відбули з Білорусі до Африки, де Росія також намагається розширити свій вплив.

Як відомо, на території Білорусі почали видавати нові паспорти найманцям російської приватної компанії “Вагнер”. Документи справжні, але оформлюють їх на інші імена. Така тенденція становить загрозу для європейських країн.

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