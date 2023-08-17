Лукашенко визнав, що частина армії РФ вторглася в Україну з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що частина російських окупантів вторглася в Україну з території Білорусі на початку повномасштабної війни.

Про це диктатор заявив в інтерв’ю проросійській пропагандистці з України Діані Панченко, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил Росії – ред.) перетнули кордон України”, заявив Лукашенко.

При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. За словами Лукашенка, у цьому “було певне значення”.

Варто зауважити, що до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнавав те, що на початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні були завдані удари.

Лукашенко додав, що конфлікту в Україні можна було уникнути, зупинити його можна і зараз. Але будь-які можливі переговори щодо України повинні починатися без попередніх умов. Також він не виключає, що Білорусь буде залучена до переговорного процесу по Україні.

Білоруський диктатор лякає, що небажання українських політиків вести переговори може призвести до військового перевороту у Києві.

Ще одною лякалкою з вуст самопроголошеного лідера Білорусі є те, що Зеленський готує частину України до передачі Польщі. І це може стати ще однією причиною конфлікту української влади та народу. Росія і Білорусь у цьому протистоянні стануть на бік народу України.

В цьому контексті Лукашенко пригрозив, що Мінськ миттєво відповість на будь-яку агресію проти Білорусії з боку України, Польщі або країн Балтії.

Не міг “президент” не торкнутись теми контрнаступу ЗСУ. Його він вважає провальним, наголосивши, що Україна за час атак отримала 45 тисяч загиблих та поранених. Натомість Росія, за словами Лукашенка, має найновішу зброю і резерв армії, чисельністю 250 тисяч солдатів.

Лукашенко – союзник Путіна

Самопроголошений президент РБ є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від РБ боєприпаси.

При цьому нещодавно в Білорусь “переїхали” російські найманці з приватної військової компанії “Вагнера”.

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