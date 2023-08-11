“Вагнерівці” у Білорусі імітують прибуття до кордону з Польщею – ЦНС

У ЦНС пояснили, навіщо “вагнерівці” у Білорусі імітують прибуття сил до польського кордону

Бойовики ПВК «Вагнер»продовжують проводити біля кордону з Польщею психологічні операції.

Бойовики терористичного угруповання “Вагнер” імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі, щоб розтягнути польські війська вздовж кордону.

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає НСН.

У повідомленні вказується, що росіяни продовжують проводити біля кордону з Польщею психологічні операції з метою нагнітати ситуацію.

У ЦНС пояснили, навіщо “Вагнерівці” у Білорусі імітують прибуття до кордону з Польщею

“Близько 250 бойовиків здійснювали маневри вздовж кордону аби розтягнути польські війська. Про це повідомляє місцеве підпілля. Такі дії росіян свідчать про психологічну операцію з метою нагнітання ситуації”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Польщі планує додатково збільшити кількість своїх військових на кордоні з Білоруссю, аби запобігти нападу на країну.

Крім того, відомо, що польські прикордонники просять у Міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації Білорусі.

Ще новини України: Пригожин заявив, що тепер «вагнерівці» робитимуть з білорусів «другу армію світу»