Чому Росія змушена відкласти нову хвилю мобілізації – ГУР

У ГУР Міноборони розповіли, чому російська командування змушене відкласти нову хвилю мобілізації

Російське командування змушене відкласти нову хвилю мобілізації, тому що досі не змогло навчити призваних під час першої хвилі. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі Wall Street Journal, повідомляє НСН

За словами представника ГУР, Росія готова розпочати нову мобілізацію, але щосили намагається інтегрувати війська, які вже набрала, і чекає, щоб оцінити успіх посиленого наступу, розпочатого напередодні першої річниці свого повномасштабного вторгнення.

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“Все готово. Особовий склад на місці, списки готові, люди, яким доручено проводити набір та навчання, перебувають у режимі очікування”, – сказав Скібіцький.

Представник ГУР додав, що навіть якщо Росія наважиться провести новий раунд мобілізації, вона, ймовірно, страждатиме від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатню кількість офіцерів, здатних підготувати величезний приплив ненавчених призовників.

“Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але, за нашими оцінками, вони утримаються, бо не подолали всі труднощі, з якими зіткнулися під час першої хвилі, – пояснив Скибицький. – Вони не були готові до такої масштабної мобілізації ні тоді, ні зараз”.

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