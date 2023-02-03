Чи можливо отримати відстрочку від мобілізації через операцію

Чи має право військозобов’язаний чоловік отримати відстрочку від мобілізації через проведення медичної операції.

Зазначимо, що законодавство України про мобілізацію не містить прямої норми щодо такого типу відстрочки. Водночас воно звільняє від призову тих, кого визнано тимчасово непридатним до служби, інформує НСН.

Чи може операція дати право на відстрочку від мобілізації?

Стаття 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” визначає, що під час мобілізації не підлягають їй військовозобов’язані чоловіки, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Ступінь придатності до служби, перелік хвороб, розладів здоров’я і питання проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовців регулюється Положенням про неї в ЗСУ, що було затверджено наказом Міноборони №402 від 14.08.2008.

Після медогляду ВЛК ухвалює щодо військовозобов’язаного рішення з таким висновком:

придатний до військової служби;

обмежено придатний;

тимчасово непридатний;

непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку.

Тобто, якщо після проведення медкомісії чоловіка (зокрема й такого, який перед тим мав операцію) визнають тимчасово непридатним, то він матиме право на відстрочку від призову під час мобілізації, пояснили адвокати Ірина і Владислав Леонови.

Для визначення ступеня придатності ВЛК враховуватиме термін, який пройшов після хірургічного втручання, та рекомендації медиків щодо необхідності реабілітації.

На який термін дається відстрочка?

У воєнний час та під час загальної мобілізації, на особливий період в Україні відстрочка від призову за станом здоров’я надається військовозобов’язаному на строк до двох місяців.

За медичними показаннями її можуть продовжити ще на стільки ж часу. І втретє продовження відстрочки надається на той же строк.

Водночас максимальний термін, на який можуть дати таку відстрочку, становить до шести місяців. Після її закінчення військовозобов’язані чоловіки повторно мають пройти ВЛК для вирішення питання про їхню не/придатність до служби.

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