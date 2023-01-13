Україна та росія готуються піти у наступи навесні – Резніков розповів подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Украіна і росія готуються піти у наступи навесні.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, передає НСН.

За словами міністра, росіяни вздовж всього фронту щодня втрачають близько 500-600 військових. Водночас українських воїнів гине вдесятеро менше.

Він вважає, що росія може намагатися зібрати “сили, боєприпаси та зброю” для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Резніков зазначив, що Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на поставку західної зброї.

“Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту”, сказав міністр.

Водночас Резніков сумнівається у повторному наступі росіян із Білорусі.

Резніков упевнений, що Україна отримає “танки, бойові літаки чи реактивні літаки та зброю великої дальності для ураження цілей у 300 км”.

Він відкинув побоювання, що оголошення про передачу танків Україні можуть викликати відповідь росії, посилять ескалацію.

“У мене в країні війна”, — сказав він. “Вони завдають ударів по нашим містам, нашим лікарням, нашим дитячим садкам, нашім школам. Вони вбили багато мирних жителів, багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який ще наступний рівень ескалації?”.

Джерело: ВВС