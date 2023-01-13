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Україна та росія готуються піти у наступи навесні – Резніков розповів подробиці

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наступи навесні
Національна служба новин - NNS

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Украіна і росія готуються піти у наступи навесні.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC, передає НСН.

За словами міністра, росіяни вздовж всього фронту щодня втрачають близько 500-600 військових. Водночас українських воїнів гине вдесятеро менше.

Він вважає, що росія може намагатися зібрати “сили, боєприпаси та зброю” для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Резніков зазначив, що Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на поставку західної зброї.

“Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту”, сказав міністр.

Україна та росія готуються піти у наступи навесні - Резніков розповів подробиці

Водночас Резніков сумнівається у повторному наступі росіян із Білорусі.

Резніков упевнений, що Україна отримає “танки, бойові літаки чи реактивні літаки та зброю великої дальності для ураження цілей у 300 км”.

Він відкинув побоювання, що оголошення про передачу танків Україні можуть викликати відповідь росії, посилять ескалацію.

“У мене в країні війна”, — сказав він. “Вони завдають ударів по нашим містам, нашим лікарням, нашим дитячим садкам, нашім школам. Вони вбили багато мирних жителів, багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який ще наступний рівень ескалації?”.

Джерело: ВВС

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