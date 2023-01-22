Коли настане вирішальний момент у війні – в розвідці зробили прогноз

Вирішальний момент у війні України з російською агресією настане цієї весни. Після цього етапу можна буде говорити про терміни закінчення війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Delfi.ee, передає НСН.

“Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна”, сказав в Скібіцький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

“Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни”, сказав Скібіцький.

Втім, на уточнююче питання журналіста, яка ймовірність, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував “не заглядати так далеко”.

“Ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується”, – додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Джерело: РБК-Україна

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