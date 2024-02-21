«Не можу більше мовчати»: генеральна консулка Польщі у Львові прокоментувала події на кордоні

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич прокоментувала події на кордоні. Вона оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні.

Не можу більше мовчати. Через любов до своєї країни. Не можу робити вигляд, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Вибачте, мої любі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою мого народу, – написала Дзвонкевич

Дипломатка нагадала про події Варшавського повстання 1944 року, про які дізналася в підлітковому віці. Зокрема вона згадала про відмову радянських військ дозволити посадку літаків союзників на підконтрольній їм території.

Я думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни. Зрештою, призначена для повстанців допомога, цілковито випадково скинута з цих літаків на околиці Варшави і опинилася в руках німців. Як підліток, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитись, як інші народи стікають кров’ю, що ми, поляки, ніколи чогось подібного б не зробили. А сьогодні що роблять «польські» фермери і перевізники? Не вірю, що це поляки… Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусідньому народу, який воює за свою свободу, – написала Дзвонкевич

Вона додала, що її заява стосується не вимог страйкарів, а саме форми протесту:

«Ганьба і сором. Перепрошую, Україно, яка воює, перепрошую», – написала дипломатка

Також Дзвонкевич опублікувала фотографію картини, яку їй подарував український художник на знак вдячності за допомогу поляків українцям після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Чому ми все це знищуємо? – прокоментувала дипломатка ситуацію, яка склалася

Події на кордоні України і Польщі: що сталося вчора?

Нагадаємо, вочра поляки знову висипали українське зерно. І блокували залізницю.

А пізніше з’явилося фото плакату на тракторі польського фермера із закликом до Путіна розібратися з Україною і ЄС. Це викликало нову хвулю обурення вже не тільки серед українців, а й серед поляків.

Згодом сталов ідомо, що польського фермера, який вивісив на трактор провокаційний плакат і радянський прапор, затримано поліцією.

Йому ставлять у провину дві кримінальні статті — демонстрація радянської символіки та виправдання російської агресії.

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