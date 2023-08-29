Ракетний удар по заводу на Полтавщині забрав життя 18-річних хлопців (фото)

Ракетний удар по заводу на Полтавщині забрав життя 18-річних хлопців. Також загинув 41-річний чоловік. Четвертого чоловіка шукають – поки що він вважається зниклим безвісти. Інформацію про загиблих оприлюднило полтавське видання ЗМІСТ, передає НСН.

Під час російської ракетної атаки на завод у Гоголевому загинули троє працівників підприємства. Двом із них виповнилося 18 років, третій – 1982 року народження.

Про це журналістам розповів голова Гоголівської громади Володимир Даценко 29 серпня.

Удар по олійному заводу стався 28 серпня о 4:30. У цей час на підприємстві працювали люди. Технологічний процес передбачає постійний контроль персоналу, тож відсутність робітників у цеху могла спровокувати аварію.

Голова Гоголівської громади розповів, кого вбили російські ракети:

Роменський Олександр – мій сусід, житель села Устивиця. На рік від мене менший, усе життя його знаю. Позитивний хлопчина. Не одружений. Мав плани, працював. Мати його залишилась сама: один син помер давно, чоловіка поховала, а це ще й останній син загинув. Інші працівники – Дмитро Болюбаш та Михайло Діжечка – з Гоголева. Дві мами, теж по одній дитинці в них було. По 18 років хлопцям.

Тривають пошуки безвісти зниклого четвертого – жителя Великої Багачки.

Також під час атаки п’ятеро людей отримали осколкові поранення. Про одного чоловіка відомо, що він перебуває в лікарні. Інший до медиків не звернувся, але його планують везти до медзакладу через отримані поранення.

Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у олійний завод у Гоголевому виникла пожежа, яку згодом загасили рятувальники. Підприємство зруйновано.

Ракетний удар по заводу на Полтавщині розслідують правоохоронці. Слідчі управління СБУ та прокурори розслідують справу щодо порушення законів та звичаїв війни. Тривають дослідження всіх обставин події та слідчі й оперативні заходи. Правоохоронці збирають доказову базу.

Ще новини України: «Мабуть, найпотужніша атака на Захід України» – що відомо про ракетний обстріл 15 серпня (фото, відео)