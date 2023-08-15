Окупанти завдали ракетний удар по Україні 15 серпня приблизно о 4 годині ранку. Загалом зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, інформує НСН.

Так, бійці помітили в небі:

4 крилаті ракети Х-22 (із шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 — аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з 11 літаків стратегічної авіації — аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» (зі фрегата з акваторії Чорного моря — район Ялти).

Ракетний удар по Україні 15 серпня – скільки крилатих ракет знищили ЗСУ

На всій території України оголошували повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

У результаті протиповітряного бою сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, бійці зафіксували вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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