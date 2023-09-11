Розстріляв чоловіка серед вулиці на Дніпропетровщині – підозрюваного арештували

Арештовано місцевого мешканця, який підозрюється у тому, що він розстріляв чоловіка серед вулиці на Дніпропетровщині, повідомляє НСН, посилаючись на поліцію і прокуратуру Дніпропетровської області.

У Кам’янському за підозрою у скоєнні умисного вбивства арештовано 30-річного нападника.

Підозрюваний здійснив декілька пострілів у бік потерпілого – від отриманих поранень 29-річний місцевий житель загинув на місці.

Як встановили поліцейські, 8 вересня близько 13-ї години підозрюваний зустрівся з потерпілим на вулиці. Між чоловіками виникла суперечка, а потім бійка, під час якої фігурант дістав з автомобіля пістолет та декілька разів вистрелив у бік опонента. В результаті потерпілий отримав смертельні поранення.

Після стрілянини зловмисник втік з місця злочину на автомобілі.

Цього ж дня ввечері автомобіль, на якому пересувався нападник, було виявлено на одній із вулиць міста.

10 вересня місце знаходження 30-річного фігуранта було встановлено. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

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