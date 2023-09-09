На Дніпропетровщині застрелили чоловіка посеред вулиці – що відомо (відео)

Вдень 8 вересня на Дніпропетровщині у місті Кам’янське невідомий застрелив чоловіка прямо посеред вулиці.

Правоохоронцями було оголошено проведення спецоперації в області.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Кам’янське районне управління поліції.

За даними правоохоронців, близько 13-ї години 30-річний зловмисник завдав смертельного вогнепального поранення 29-річному чоловікові. Потерпілий загинув на місці.

Слідчі встановили, що після інциденту стрілець зник на автомобілі Subaru Forester сірого кольору.

Для виявлення автомобіля та затримання підозрюваного на території Дніпропетровської області ввели поліційну операцію, орієнтовані всі наряди поліції.

На Дніпропетровщині застрелили чоловіка посеред вулиці. Відео

На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як двоє чоловіків під’їхали на авто до потерпілого. Вони спершу привіталися, потиснувши руки. Тоді стали говорити.

Зрештою один зі зловмисників відчинив двері авто, дістав зброю і вистрілив біля ніг чоловіка. Той накинувся на стрільця, намагаючись відібрати зброю, але зловмисник здійснив ще кілька пострілів — і потерпілий упав на землю. Після цього чоловіки сіли в авто й поїхали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За це загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Ще новини України: У Дніпрі поліціянт чекає на росію – волонтерка розповіла шокуючу історію