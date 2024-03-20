Висів на кондиціонері на висоті 18 метрів – як у Харкові сьогодні рятували людей після атаки

Надзвичайники розповіли, як у Харкові сьогодні рятували людей після ракетної атаки. На жаль, зростає кількість поранених і загиблих. Але деяких людей вдалося врятувати. Зокрема, один із чоловіків висів на кондиціонері на висоті 18 метрів. Він дивом вижив.

Про таке розповідають у ДСНС, передає НСН.

Зокрема, у ДСНС розповіли, що командир відділення 1-ї частини Сергій Богатир одним із перших прибув на місце удару і побачив величезний стовп вогню і диму.

А на кондиціонері будівлі ледь тримався чоловік, рятуючись від смерті. Людина була на висоті близько 18 метрів, – розповідають у відомстві

Зазначається, що діяти необхідно було миттєво. Рятувальник прийняв рішення поставити висувну трьохколінну пожежну драбину і за допомогою ще однієї штурмової драбини комбінованим способом врятував чоловіка з висоти.

Станом на вечір рятувально-пошукові роботи у Харкові ще тривають. Пожежу, яка через наявність великої кількості легкозаймистих матеріалів розповсюдилася на 10 тисяч квадратних метрів, вдалося локалізувати.

Відомо про 5 загиблих внаслідок удару, а кількість постраждалих збільшилася до 8. Під завалами ще можуть бути люди…

Нагадаємо, ракетного удару по Харкову росія завдала сьогодні вдень. Під атаку потрапили типографія і багатоповерхівка. Пропагандисти країни-агресорки вже заявили, що влучання було у «базу найманців». Нічого нового придумати тут не можуть.

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