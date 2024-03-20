Ракетний удар по Харкову: вже відомо про жертви, виникла масштабна пожежа

Ракетний удар по Харкову було здійснено росіянами 20 березня вдень. Вже є, на жаль, інформація про загиблих і поранених – їх кількість може збільшитися. На місці удару виникла масштабна пожежа.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Харківську ОВА, поліцію і ДСНС. Матеріал доповнюється

Глава Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов повідомляє, що внаслідок удару по Харкову троє загиблих та п’ятеро поранених, виникла масштабна.

Болівінов розповів, що близько першої години дня ворог обстріляв місто – пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.

Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, – назвав черговий об’єкт «денацифікації» поліцейський

Він додав, що серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях – зберігається загроза повторного обстрілу, – закликав Болівінов

Про те, що загиблих троє, а кількість постраждалих може зрости, сказав у коментарі журналістам міський голова Харкова Ігор Терехов.

А у ДСНС станом на 14:45 повідомляють про одного загиблого.

У Харкові через російський обстріл виникла пожежа, загинула людина, – йдеться у повідомленні

В ДСНС підтверджують, що сьогодні близько 13-ї години внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.

На місці події виявлено тіло загиблої особи. Також відомо про 5 постраждалих.

Під завалами ще можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС, – йдеться у повідомленні

Ще новини України і світу: Масштабна пожежа у Берліні: згорів притулок для українських біженців