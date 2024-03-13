Масштабна пожежа у Берліні: згорів притулок для українських біженців

Масштабна пожежа у Берліні сталася 12 березня. Згорів притулок для українських біженців, який знаходиться на території колишнього аеропорту Тегель. Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung, передає НСН.

Сигнал про пожежу рятувальники отримали о 13: 47 12 березня. Оскільки в Тегелі є пожежна частина, рятувальники прибули на місце дуже швидко.

Темну хмару диму можна було побачити за кілька кілометрів над колишньою територією аеропорту, де зараз приймають евакуйованих з України. Тут повністю згорів намет площею 1000 квадратних метрів.

Масштабна пожежа у Берліні

Пожежа спалахнула в залі A1. На щастя, всі люди встигли залишити приміщення ще до прибуття рятувальників. Отже, постраждалих немає. Але біженці втратили своє майно. Було евакуйовано близько 1000 людей.

Ще новини України і світу: Скільки українських біженців і переселенців хочуть повернутися додому – опитування ООН