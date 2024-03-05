Скільки грошей Польща отримала від українських біженців і скільки витрачає на них

Скільки грошей Польща отримала від українських біженців і скільки витратила на них? Цифри назвав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Скільки грошей Польща отримала від українських біженців

За даними Шмигаля, українські підприємці, які зареєстрували власний бізнес у Польщі, лише за два роки війни сплатили податків та внесків на страхування на суму у розмірі 2,3 млрд євро.

Крім того поляки отримують підтримку від ЄС.

2 млрд євро Польща отримала від європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам та регіонам, які приймають українських біженців. 0,6 млрд євро отримала Польща від Єврокомісії в рамках виплати 3,5 млрд країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців, – заявив прем’єр

За його словами, 2,3 млрд євро українські підприємці, які працюють у Польщі, у 2022-2023 роках сплатили податків і внесків на соціальне страхування в польський бюджет.

1,3 млрд євро – це надходження від внесків і податків українців у 23-му році. Ну відповідно сплата відповідних податків. Для порівняння Польща витратила 1,1 млрд євро на підтримку і соціальну допомогу й освіту українських біженців, – заявив він

При цьому Шмигаль додав, що українці біженці у Польщі, приїхавши до країни, своїми картками розраховувалися в польських магазинах і лишили польському бізнесу 4 млрд євро.

Це перераховано з рахунків українських громадян в економіку Польщі. 2,1 млрд євро перераховано з 24 лютого до липня 2023 року в торгівельних мережах і 1,9 млрд з них – це готівка, яку зняли українці для того, щоб лишити її також в економіці Польщі, – зазначив він

За словами премʼєра, 48,4 тисячі індивідуальних компаній зареєстрували в Польщі українці за два роки повномасштабної війни.

Власне ці компанії також сплачують податки, статистика нам недоступна але це все платники податків в польський бюджет, – заявив він

Шмигаль додав, що 691 тисяча українців – найчисельніша група іноземців, які працевлаштовані, офіційно працюють в Польщі, сплачують повністю податки в бюджет.

Частину з них, згідно польської статистики, я назвав. 749 млн євро – це сума контрактів укладених Міністерством оборони України з польськими компаніями, виробниками озброєнь. 43 контракти укладені і по них також будуть додатково сплачуватись гроші. Більшість цієї суми про авансована польським виробникам, – зазначив він

Згідно даних Національного банку України, Кредит Агрікол, Делойд Оксфорд Економікс, за цих два роки українці і Україна, за словами Шмигаля, вплинули на ВВП Польщі від одного до трьох відсотків щорічного зростання.

В кожному році і в 2022, і в 2023. Це вплив цих цифр які я назвав, – заявив Шмигаль

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