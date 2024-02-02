Гарні новини: почалася комплексна відбудова Ягідного на Чернігівщині (фото)

На жаль, російські окупанти продовжують нищити міста і села на півдні та сході України. А на півночі, яка потрапила під удар на самому початку повномасштабної війни, вже триває відновлення. Так, гарні новини надійшли сьогодні з Чернігівщини. Тут почалася відбудова Ягідного. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає НСН.

Наразі розпочато ремонт більше 20 будинків.

Серед обʼєктів, на яких зараз змінюють дахи та утеплюють фасади, є багатоквартирні й приватні будинки. Загалом – більше двадцяти.

Всього під час бойових дій в Ягідному, яке знаходиться за 15 кілометрів від Чернігова, було зруйновано або пошкоджено 101 приватний та 17 багатоквартирних будинків (74 квартири).

Одразу після деокупації силами волонтерів та за рахунок міжнародної допомоги були проведені невідкладні ремонти аби люди могли заселитися до своїх домівок. Зараз 350 людей – це більшість мешканців села – вже повернулись додому.

У 2023 році Ягідне потрапило до переліку постраждалих населених пунктів, які відновлюються в межах експериментального проєкту з комплексної відбудови. Головна мета цього проєкту – не лише відновити все, що зруйновано, але й створити новий архітектурний простір в єдиному стилі. Частину будинків буде модернізовано: де необхідно замінять покрівлі, вікна, вхідні двері та утеплять.

В центрі села замість знищеного будинку культури побудують новий, з бомбосховищем. А школу, в якій під час окупації, російські війська облаштували штаб, і утримували у підвалі майже 370 мешканців, серед яких було 70 дітей, буде перетворено на меморіал.

Завершення основних робіт з відбудови Ягідного на Чернігівщини планується до кінця 2024 року.

Розпочалася відбудова Ягідного: фото

Село Ягідне на Чернігівщині пережило справжнє жахіття

Село було захоплене у перші дні повномасштабної війни. Коли окупанти увійшли до Ягідного, вони забрали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Упродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року 370 мешканці села перебували у підвалі, площею 197 м². За час перебування там померло 10 осіб. Ще 17 були вбиті загарбниками.

Місцеві жителі були замкнуті в підвалі, в якому відсутні каналізація, освітлення і вентиляція. Вони перебували посеред антисанітарії, без води та їжі. Таким чином рашисти використовували людей, як живий щит, оскільки в приміщенні школи знаходився військовий штаб і госпіталь окупантів, там жила велика кількість солдатів, навколо школи було розміщено велику кількість техніки окупантів.

Перед тим, як загнати жителів до шкільного підвалу, їх виганяли з укриттів, частину чоловіків змушували роздягатись на морозі. Шукали патріотичні татуювання чи військову білизну. В усіх жителів відібрали телефони з погрозами розстрілу.

77 бранцями були діти, наймолодшому 1,5 місяця. Люди записували загиблих та вели календар прямо на стінах підвалу. Тіла росіяни дозволяли поховати лише, коли їх було більше п’яти.

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