Окупанти нищать Харківщину: фото наслідків обстрілів показала прокуратура

Окупанти нищать Харківщину: фото наслідків крайніх обстрілів показала прокуратура, передає НСН.

Прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів по цивільній інфраструктурі Харківщини.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області та Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 січня російські військові здійснили обстріл с. Вільхуватка Купʼянського району. Пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.

Також вночі 14 січня окупанти вдарили по м. Вовчанськ: зазнали пошкоджень тік та два ангари підприємства.

Попередньо, ворог вдарив по вказаних населених пунктах області керованими авіабомбами.

Крім того, вчора збройні сили рф з артилерії обстріляли м. Купʼянськ: частково зруйновано приватні житлові будинки та господарчі будівлі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Окупанти нищать Харківщину: фото наслідків обстрілів

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