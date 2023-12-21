Окупанти вбили на Херсонщині 54-річну жінку, яка йшла вулицею під час обстрілу (фото, відео)

Окупанти вбили на Херсонщині 54-річну жінку сьогодні. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську обласну прокуратуру та ОВА.

Окупанти вбили на Херсонщині 54-річну жінку

Внаслідок обстрілу Тягинської громади Херсонщини загинула місцева мешканка.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 грудня близько 11:30 ворог здійснив артилерійський обстріл одного з населених пунктів Тягинської громади.

Травми, несумісні з життям отримала 54-річна місцева жителька. В момент атаки жінка перебувала на вулиці.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Обстріли Херсона і області

Обстріли Херсона і області ні вдень, ні вночі.

За даними начальника ОВА Олександра Прокудіна, вночі вибухи лунали у Херсоні.

Під вогнем опинився медичний заклад. Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень.

“Прилетіло” й по житловому будинку, в якому знаходилися люди. Лише дивом ніхто не постраждав.

Прокудін показав наслідки обстрілу.

Усього за минулу добу противник здійснив 131 обстріл Херсонської області, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, ПТРК, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Ще новини України: Херсонщина під масованим обстрілом: поранено 16 людей, серед них 4 дитини