Окупанти вкотре здійснили обстріл Харкова 21 травня вночі. У Офсі Генерального прокурора розповіли про наслідки ворожої атаки

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Немишлянської, Салтівської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова 21 травня – наслідки атаки оприлюднив Офіс Генерального прокурора (фото)

За даними слідства, Вночі ворог вчергове атакував Харків БпЛА. Орієнтовно о 2:10 у Немишлянському районі через атаку загорілися два житлові будинки. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять мирних жителів: троє жінок 58, 68, 72 років та двоє чоловіків 67 та 70 років.

У Салтівському районі пошкоджено щонайменше 25 вантажних автомобілів та автобусів на території цивільного автомобільного підприємства, офісне приміщення та будівлю комунального підприємства.

У Шевченківському районі пошкоджено бігову доріжку в одному з парків відпочинку. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими», – йдеться в повідомленні.

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