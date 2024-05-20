Російські війська обстріляли Херсон 20 травня. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одного постраждалого госпіталізовано

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.та Голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти обстріляли Херсон 20 травня – є загиблий і поранений

За даними слідства, 20 травня орієнтовно о 10:40 окупанти завдали артилерійського удару по одному з житлових районів міста Херсона. Зафіксовано влучання снарядів по території об’єкта цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілу загинув чоловік, а ще одного постраждалого госпіталізовано.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими», – йдеться в повідомленні.

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